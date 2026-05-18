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18.05.2026 06:31:29
Sungshin Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sungshin Cement hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 234,00 KRW gegenüber -361,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 285,02 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 228,60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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