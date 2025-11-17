|
Sungshin Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sungshin Cement stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 248,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sungshin Cement 390,00 KRW je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sungshin Cement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 318,15 Milliarden KRW im Vergleich zu 261,82 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
