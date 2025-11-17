Sungshin Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sungshin Cement hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 235,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Sungshin Cement einen Gewinn von 377,00 KRW je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 318,15 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 261,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at