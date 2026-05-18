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18.05.2026 06:31:29
Sungshin Cement präsentierte Quartalsergebnisse
Sungshin Cement hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 222,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -374,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 285,02 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,60 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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