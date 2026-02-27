Sungshin Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sungshin Cement äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 622,37 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 195,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent auf 334,16 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1179,40 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1818,00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sungshin Cement im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 216,27 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 1 162,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at