Sungshin Cement gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 235,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 337,09 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 318,15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at