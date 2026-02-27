Sungshin Cement vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sungshin Cement ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sungshin Cement die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 622,37 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 207,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 334,16 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 297,56 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1179,40 KRW. Im Vorjahr waren 1868,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 216,27 Milliarden KRW, während im Vorjahr 1 162,63 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at