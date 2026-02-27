|
27.02.2026 06:31:29
Sungshin Cement vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sungshin Cement ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sungshin Cement die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 622,37 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 207,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 334,16 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 297,56 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1179,40 KRW. Im Vorjahr waren 1868,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 216,27 Milliarden KRW, während im Vorjahr 1 162,63 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.