Sungshin Cement äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sungshin Cement ein EPS von 248,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 337,09 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 318,15 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at