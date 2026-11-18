|
18.11.2026 06:31:28
Sungshin Cement veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sungshin Cement äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sungshin Cement ein EPS von 248,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 337,09 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 318,15 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!