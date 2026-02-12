Sunil Agro Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sunil Agro Foods hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 491,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 609,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at