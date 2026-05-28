28.05.2026 06:31:29

Sunil Agro Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sunil Agro Foods veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,13 Prozent zurück. Hier wurden 454,9 Millionen INR gegenüber 599,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,32 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sunil Agro Foods ein Gewinn pro Aktie von -3,640 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 14,07 Prozent auf 1,97 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Sunil Agro Foods 2,29 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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