07.11.2025 06:31:29
Sunil Healthcare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sunil Healthcare stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,97 INR gegenüber -0,530 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 235,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 202,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
