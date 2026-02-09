|
Sunil Healthcare hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sunil Healthcare stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sunil Healthcare 218,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
