03.02.2026 06:31:28
SUNJIN gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SUNJIN hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 828,38 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1469,000 KRW erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent auf 502,23 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 442,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5234,22 KRW. Im letzten Jahr hatte SUNJIN einen Gewinn von 230,00 KRW je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 1 894,68 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 674,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
