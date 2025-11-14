|
SUNJIN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SUNJIN hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
SUNJIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 570,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1539,00 KRW je Aktie gewesen.
SUNJIN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 482,11 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 402,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
