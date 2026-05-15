SUNJIN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SUNJIN hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1573,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1833,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 532,97 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 434,83 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at