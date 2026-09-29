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29.09.2026 15:27:22
Sunkist Fruit Gems, Bar Mitzvah Staple, Get 2nd Chance After Discontinuation
The company said that Candyrific of Louisville, Ky., will produce the jelly candy that comes in a rainbow of colors and citrus flavors and is used in Jewish traditions.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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