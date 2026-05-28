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28.05.2026 06:31:29
Sunlands Technology Group (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sunlands Technology Group (spons ADRs) hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Sunlands Technology Group (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,760 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Sunlands Technology Group (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 63,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,03 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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