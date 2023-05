Sunlight Financial A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sunlight Financial A präsentierte in der am 05.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 78,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,140 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,15 Prozent auf 98,51 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 114,74 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,210 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 94,85 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at