Sunlight Financial A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sunlight Financial A hat am 16.08.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2022 endete.

Auf der Umsatzseite hat Sunlight Financial A im vergangenen Quartal 29,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunlight Financial A 26,9 Millionen USD umsetzen können.

