Sunny Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sunny Electronics lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 28,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sunny Electronics im vergangenen Quartal 3,39 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunny Electronics 3,02 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at