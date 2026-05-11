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11.05.2026 06:31:29
Sunny Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sunny Electronics hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,00 KRW je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 3,07 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunny Electronics 3,16 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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