Sunny Loan Top: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sunny Loan Top präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sunny Loan Top ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at