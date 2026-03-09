|
09.03.2026 06:31:29
Sunny Loan Top: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sunny Loan Top hat am 07.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY gegenüber -0,010 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 122,3 Millionen CNY gegenüber 110,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 CNY. Im Vorjahr hatte Sunny Loan Top 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,14 Prozent auf 469,15 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 407,46 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
