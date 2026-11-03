Sunny Loan Top mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sunny Loan Top hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,050 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 126,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at