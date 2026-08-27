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27.08.2026 06:31:29
Sunny Loan Top präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sunny Loan Top äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite hat Sunny Loan Top im vergangenen Quartal 137,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunny Loan Top 115,2 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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