Sunny Loan Top: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sunny Loan Top hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 110,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 104,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at