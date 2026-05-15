SUNNY SIDE UP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SUNNY SIDE UP gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 34,37 JPY gegenüber 19,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat SUNNY SIDE UP 5,93 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at