SUNNY SIDE UP legte Quartalsergebnis vor

SUNNY SIDE UP äußerte sich am 14.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,50 JPY, nach 14,41 JPY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 3,25 Milliarden JPY, gegenüber 4,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at