Sunoco LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097

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03.11.2026 13:41:59

Sunoco LP Announces Increase In Q3 Profit

(RTTNews) - Sunoco LP (SUN) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $362 million, or $2.07 per share. This compares with $133 million, or $0.64 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 198.9% to $18.029 billion from $6.032 billion last year.

Sunoco LP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $362 Mln. vs. $133 Mln. last year. -EPS: $2.07 vs. $0.64 last year. -Revenue: $18.029 Bln vs. $6.032 Bln last year.

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