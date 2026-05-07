Sunoco LP Partnership Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sunoco LP Partnership Units gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 106,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,69 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at