18.02.2026 06:31:28
Sunoco LP Partnership Units präsentierte Quartalsergebnisse
Sunoco LP Partnership Units hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,60 Milliarden USD – ein Plus von 63,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunoco LP Partnership Units 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sunoco LP Partnership Units ein EPS von 6,00 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 25,20 Milliarden USD, während im Vorjahr 22,69 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
