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05.11.2026 06:31:28
Sunoco LP Partnership Units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sunoco LP Partnership Units hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 18,03 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 198,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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