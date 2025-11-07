Sunoco LP Partnership Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sunoco LP Partnership Units hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 6,03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at