Sunococorp LLC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sunococorp LLC lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,46 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 9,56 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at