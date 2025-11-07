SunOpta verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SunOpta hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

SunOpta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SunOpta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 205,4 Millionen USD im Vergleich zu 176,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at