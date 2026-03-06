|
06.03.2026 06:31:28
SunOpta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SunOpta hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SunOpta noch ein Gewinn pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 219,2 Millionen USD gegenüber 193,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 USD gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 723,73 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 817,72 Millionen USD ausgewiesen.
