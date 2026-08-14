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14.08.2026 06:31:29
Sunplus Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sunplus Technology hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Sunplus Technology im vergangenen Quartal 67,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunplus Technology 55,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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