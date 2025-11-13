Sunplus Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sunplus Technology lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52,1 Millionen USD – eine Minderung von 5,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at