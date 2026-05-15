Sunplus Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sunplus Technology hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 TWD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,74 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at