Sunplus Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sunplus Technology hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 TWD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,64 Prozent auf 2,14 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,71 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at