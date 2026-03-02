02.03.2026 06:31:29

Sunpower Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sunpower Group lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 317,1 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 188,8 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,070 SGD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 606,48 Millionen SGD, gegenüber 650,89 Millionen SGD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,82 Prozent präsentiert.

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
