02.02.2026 06:31:29
Sunraj Diamond Exports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sunraj Diamond Exports äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 INR, nach 0,210 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 14,1 Millionen INR gegenüber 5,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
