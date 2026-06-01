Sunraj Diamond Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sunraj Diamond Exports hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 97,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunraj Diamond Exports 9,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Sunraj Diamond Exports ein Ergebnis je Aktie von 0,110 INR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,53 Prozent auf 23,37 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,47 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at