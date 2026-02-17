Sunrakshakk Industries India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sunrakshakk Industries India ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sunrakshakk Industries India die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sunrakshakk Industries India 0,870 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 517,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 265,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at