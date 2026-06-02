Sunrakshakk Industries India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sunrakshakk Industries India äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sunrakshakk Industries India ein EPS von 2,56 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,98 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 92,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sunrakshakk Industries India einen Umsatz von 1,03 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,65 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Sunrakshakk Industries India 4,38 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 237,34 Prozent auf 6,08 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at