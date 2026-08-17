17.08.2026 06:31:29

Sunrakshakk Industries India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sunrakshakk Industries India hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,41 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,76 Milliarden INR – ein Plus von 120,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunrakshakk Industries India 1,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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