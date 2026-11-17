Sunrakshakk Industries India hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,65 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,21 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at