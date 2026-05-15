Sunrise Communications B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sunrise Communications B hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sunrise Communications B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 922,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 803,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at