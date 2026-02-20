|
20.02.2026 06:31:28
Sunrise Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sunrise Communications stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Sunrise Communications hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,600 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -5,100 CHF je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Sunrise Communications im vergangenen Geschäftsjahr 2,98 Milliarden CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunrise Communications 3,02 Milliarden CHF umsetzen können.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,786 CHF gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,97 Milliarden CHF geschätzt.
Redaktion finanzen.at
