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11.11.2026 06:31:29
Sunrise Communications stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sunrise Communications lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 732,0 Millionen CHF – das entspricht einem Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 740,9 Millionen CHF in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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